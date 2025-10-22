Еще один рыбак утонул в Карелии

Тело пропавшего ранее рыбака достали из воды в Медвежьегорском районе.
Мужчина 1968 года рождения не вернулся с рыбалки на Путкозеро в Медвежьегорском районе, рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии. Тревогу забили родственники, начали искать его самостоятельно.
Как уточнили в Следкоме Карелии, тело 57-летнего мужчины нашли вблизи деревни Паяницы Медвежьегорского района накануне, 22 октября утром. Криминальной составляющей в деле нет.
— Проводится проверка по факту гибели мужчины, — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее тела двух рыбаков достали в Кондопожском и Беломорском районах. 21 октября, в районе урочища Растьнаволок Беломорского округа утонул 77-летний мужчин. А накануне стало известно, что найдено тело 66-летнего рыбака, пропавшего на стыке озер Сандал и Нигозеро в Кондопожском районе. Последний раз его видели 19 октября. Он выехал на моторной лодке «Казанка 5» от кооператива «Вихрь» (озеро Нигозеро) в сторону озера Сандал. После этого на связь не выходил. Точные причины гибели рыбаков будут установлены в ходе проведения судебно-медицинских экспертиз, сообщили в Следкоме Карелии.
Добавим, что с начала года в Карелии утонули 35 человек.