Еще один рыбак утонул в Карелии

Добавим , что с начала года в Карелии утонули 35 человек.

Напомним, ранее тела двух рыбаков достали в Кондопожском и Беломорском районах. 21 октября, в районе урочища Растьнаволок Беломорского округа утонул 77-летний мужчин. А накануне стало известно, что найдено тело 66-летнего рыбака, пропавшего на стыке озер Сандал и Нигозеро в Кондопожском районе. Последний раз его видели 19 октября. Он выехал на моторной лодке «Казанка 5» от кооператива «Вихрь» (озеро Нигозеро) в сторону озера Сандал. После этого на связь не выходил. Точные причины гибели рыбаков будут установлены в ходе проведения судебно-медицинских экспертиз, сообщили в Следкоме Карелии.

Как уточнили в Следкоме Карелии, тело 57-летнего мужчины нашли вблизи деревни Паяницы Медвежьегорского района накануне, 22 октября утром. Криминальной составляющей в деле нет.

Мужчина 1968 года рождения не вернулся с рыбалки на Путкозеро в Медвежьегорском районе, рассказали «Столице на Онего» в МВД Карелии. Тревогу забили родственники, начали искать его самостоятельно.

