Еще один рыбак пропал в Карелии

В Прионежском районе 30-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал.

В минувшую субботу, 24 июля, в поселке Шуя Прионежского района пропал 30-летний Владислав Судин. Он уехал на рыбалку и не вернулся. Об этом сообщили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Республики Карелия».

Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Одежда: шорты, сланцы.

Поисковый отряд ждет помощи добровольцев в поиске Владислава.

Ранее сообщалось, в Пряжинском районе продолжаются поиски 62-летнего рыбака.