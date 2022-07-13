Еще один рыбак пропал в Карелии

В Прионежском районе 30-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал.
В минувшую субботу, 24 июля, в поселке Шуя Прионежского района пропал 30-летний Владислав Судин. Он уехал на рыбалку и не вернулся. Об этом сообщили в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Республики Карелия».
Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Одежда: шорты, сланцы.
Поисковый отряд ждет помощи добровольцев в поиске Владислава.
Ранее сообщалось, в Пряжинском районе продолжаются поиски 62-летнего рыбака.
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