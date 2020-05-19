Еще один светофор установят в Петрозаводске

Новый светофорный объект появится на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской, сообщили в администрации города.

Ремонт дороги на набережной Варкауса сопровождается работами по восстановлению сетей инженерных коммуникаций и обеспечению дорожной безопасности. Так, вдоль набережной сделают переукладку сетей водоснабжения, а на пересечении с Московской улицей установят светофор и другие технические средства для организации дорожного движения, сообщили в мэрии.

Также вблизи дороги в 2020 году планируется благоустроить Приозерный парк в рамках реализации программы "Комфортная городская среда".

Всего в Петрозаводске в этом году отремонтируют 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская, напомнили в городской администрации.

Ранее сообщалось о том, что пешеходные переходы в центре города и на Древлянке оборудуют светофорными объектами.