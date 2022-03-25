Еще один участок трассы «Кола» перекрыт из-за разгула стихии

На данный момент на федеральной трассе «Кола» перекрыты уже три участка.

Дополнительно перекрыт участок дороги с 622 км. по 721 км. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии со ссылкой на ФКУ «Упрдор «Кола». Такое решение было принято из-за плохих погодных условий. Ранее уже были перекрыты два участка этой федеральной дороги.

Таким образом, в настоящий момент на трассе «Кола» перекрыто движение на трех участках: с 622 км. по 721 км.; с 753 км. по 853 км.; с 856 км. по 864 км.

Напомним, стихия разбушевалась в Карелии: республику захватили снег и сильный ветер.