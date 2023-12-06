Еще один уроженец Карелии погиб на СВО

Дата прощания с жителем Олонецкого района станет известна позже.
Александр Кудин, 1972 года рождения, из Олонецкого района Карелии погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в официальном паблике районной администрации.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Александра», — написали в паблике.
В администрации уточнили, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Ранее в Пряжинском районе рассказали о гибели земляка на СВО.
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