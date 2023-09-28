Еще один уроженец Олонецкого района Карелии убит на СВО

Власти Олонецкого района сообщили о гибели Ильи Филиппова.

Как говорится в сообщении паблика властей Олонецкого района, во время специальной военной операции погиб Илья Анатольевич Филиппов 1998 года рождения.



«Совет и администрация Олонецкого района приносят глубочайшие соболезнования близким Ильи», — сказано в паблике.



О дате и времени прощания сообщат дополнительно. Напомним, 2 октября стало известно о смерти на СВО еще одного олончанина - Вячеслава Юрьева.