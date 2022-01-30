Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков ушел из администрации Петрозаводска по собственному желанию.

Увольнение Андрея Маслякова «Столице на Онего» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

«Масляков уволился по собственному желанию. В среду, 26 января работал последний день», - сообщили в мэрии.

По нашей информации, новым местом работы Андрея Маслякова станет Кондопожское ДРСУ.

Напомним, что после назначения главой Петрозаводска Владимира Любарского из администрации ушли сразу несколько руководителей подразделений из команды Ирины Мирошник.

Евгений Перов, работавший в ранге заместителя главы Петрозаводска, покинул пост председателя комитета градостроительства и землепользования. Эдуард Марченко ушел с поста председателя комитета экономического развития. Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии. Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев и его заместитель, руководитель управления экономики и финансов ЖКХ Артем Кошкин также уволились по собственному желанию.