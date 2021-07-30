Еще один железнодорожный переезд в Карелии закроют из-за ремонта

РЖД предупреждает водителей об ограничении движения на железнодорожном переезде в районе станции Вичка в Медвежьегорском районе.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, 5 августа с 11:30 до 15:30 на железнодорожном переезде 565 км на подъезде к станции Вичка будут проводиться ремонтные работы, направленные на повышение безопасности движения. Движение автотранспорта через переезд будет закрыто. На переезде заменят рельсошпальную решетку.

Для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, в экстренных случаях, будет организован проезд через железнодорожный переезд по временному настилу.

В РЖД просят водителей заранее планировать возможные маршруты объезда.

Ранее в Беломорском районе на ремонт встал железнодорожный переезд.