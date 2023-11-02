Еще один житель Карелии погиб на спецоперации

На СВО погиб житель Сортавалы Данила Васильевич Натчук.
О гибели на СВО еще одного уроженца Сортавальского района рассказали местные власти.
«С прискорбием сообщаем о гибели при исполнении воинского долга сортавальца Данилы Васильевича Натчука», — сообщили в официальном паблике Сортавальского района.
Гвардии матрос, стрелок мотострелкового подразделения Данила Натчук погиб в ходе специальной военной операции 22 сентября 2023 года.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная слава Герою, вечная ему память!» — написали в сети.
Церемония прощания состоится 4 ноября, в 11.00 часов, в траурном зале по адресу: улица Спортивная, 39.
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