Еще один житель Карелии погиб в зоне СВО

Церемония прощания с Евгением Александровичем Ларионовым состоится 5 декабря в Сегеже.

Как сообщили в официальном паблике Сегежского округа, при оборонительных действиях в зоне проведения специальной военной операции погиб земляк, старшина, командир танка первой танковой роты танкового батальона Евгений Александрович Ларионов.

«Искренние соболезнования родным и близким Евгения, его боевым товарищам и друзьям», — написали в сообществе администрации округа.

Траурная церемония прощания состоится в четверг, 5 декабря, в 11.00 на пл. Мира в Сегеже.