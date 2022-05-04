Еще один житель Карелии скончался от коронавируса

За минувшие сутки пандемия COVID-19 забрала жизнь еще одного жителя республики.

На 11 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134626 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17666 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 35 инфицированных (0 — дети), из них непривитых — 28 (80%).

В ковидных стационарах получают лечение 250 пациентов, в состоянии средней тяжести — 219 человек, в тяжёлом — 31 (из них непривитых — 31).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 132157 человек, за последние сутки — 42.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1503 человек.