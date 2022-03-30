Еще один житель Карелии скончался от коронавируса

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1494 человек.

На 26 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 133886 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17542 ребёнка. Об этом информирует глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 59 инфицированных (8 — дети), из них непривитых — 48 (81,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 288 пациентов, в состоянии средней тяжести — 259 человек, в тяжёлом — 28 (из них непривитых — 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 131200 человек, за последние сутки — 101.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1494 человек.