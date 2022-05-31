Еще один житель Карелии стал жертвой коронавируса

За минувшие сутки число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 1511.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1511 человек. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 2 июня в республике зарегистрировано 135874 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17898 детей. За прошедшие сутки выявлен 61 инфицированный (10 — дети), из них непривитых — 40 (65,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 209 пациентов, в состоянии средней тяжести — 172 человека, в тяжёлом — 37 (из них непривитых — 37).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 133400 человек, за последние сутки — 55.