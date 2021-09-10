Еще один житель Карелии умер от коронавируса

В Карелии за минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от COVID-19.

Об этом говорят данные о ситуации с коронавирусом, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее количество умерших в республике от COVID-19 с начала пандемии увеличилось до 808 человек.

Уровень летальности от коронавируса, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, в Карелии составляет 1,29, что ниже среднероссийского показателя (2,68).

Ранее сообщалось, что власти Карелии заплатят миллионы рублей медикам, которые вакцинируют от коронавируса.

