Еще один житель Карелии забил женщину до смерти в День всех влюбленных (ВИДЕО)

По версии следствия, выпивший житель Сегежского района Карелии избил собутыльницу до смерти.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя поселка Надвоицы. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

По версии следствия, 14 февраля во время застолья в квартире дома в поселке Надвоицы мужчина поссорился со своей сожительницей. Он поднял на жену руку. Через некоторое время потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемый ранее был судим, освободился в июле 2022 года. Суд на время предварительного расследования заключил его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в региональном Следкоме.



Напомним, в Беломорске днем 14 февраля 45-летний мужчина избил до смерти свою знакомую.