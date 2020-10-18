890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Найден молодой человек, который вышел из больницы в Петрозаводске и пропал 1
18.10.2020 19:55
Ученые назвали новый симптом коронавируса 1
18.10.2020 19:40
Строительством сети гостиниц в Карелии займется знаменитый миллиардер 4
Сегодня 11:47
За сутки в Карелии 56 человек заразились коронавирусом, один находится в тяжелом состоянии 1
Сегодня 09:02
Койко-мест для больных COVID-19 в Карелии остается все меньше 12
Сегодня 09:44

Еще одна дорога в Карелии может стать федеральной, тогда ее перестроят

Новости. Общество
15:49, 19 Октября 2020
фото: http://dtpptz.ru
Загрузка...

Власти Карелии рассчитывают передать в федеральную собственность автодорогу от Лоухи до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией – в этом случае трасса будет фактически построена заново.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"Дорога важная, дорога теперь арктическая, и туда нужны колоссальные деньги, потому что в принципе там дороги нет, там направление…153 километра, если не ошибаюсь, и там дороги нет, асфальт, по-моему, положен прямо на грунт, на болото. Поэтому это все придется, конечно, переделывать. Если это, дай Бог, удастся сделать по федеральным нормативам, мы получим достойную северную федеральную дорогу", - сказал Парфенчиков.

На какой стадии сейчас находится процесс смены собственника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-19 16:12:00
Все дороги, ведут на запад..
однозначно
2020-10-19 16:45:26
Off, ты им без надобности. Здесь бесполезен, а там и подавно. У них своих беженцев в избытке :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
12.10.2020, 14:37
В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

16.10.2020 09:30
Капитал
"Для нас все дороги важны" 2
Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
14.10.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»