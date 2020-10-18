Еще одна дорога в Карелии может стать федеральной, тогда ее перестроят

Власти Карелии рассчитывают передать в федеральную собственность автодорогу от Лоухи до пункта пропуска "Суоперя" на границе с Финляндией – в этом случае трасса будет фактически построена заново.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

"Дорога важная, дорога теперь арктическая, и туда нужны колоссальные деньги, потому что в принципе там дороги нет, там направление…153 километра, если не ошибаюсь, и там дороги нет, асфальт, по-моему, положен прямо на грунт, на болото. Поэтому это все придется, конечно, переделывать. Если это, дай Бог, удастся сделать по федеральным нормативам, мы получим достойную северную федеральную дорогу", - сказал Парфенчиков. На какой стадии сейчас находится процесс смены собственника, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".