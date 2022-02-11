Еще одна гостиница появится на берегу Онежского озера в Петрозаводске

Гостиница разместится в реконструированном историческом здании «Конторы порта».

На своей странице в соцсети вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, он посетил строящийся объект — гостиницу «Лахти».

«Разместится она в реконструированном историческом здании „Конторы порта“ на берегу Онежского озера, в самом центре Петрозаводска, рядом с городским парком по адресу: Ригачина, 7а. В настоящее время в создание гостиницы и реконструкцию исторического здания инвестором вложено около 17 млн. рублей, уже завершены основные строительные работы, ведутся работы по внутренней отделке и обустройству номеров», — рассказал Родионов.

По словам вице-премьера правительства РК, на финансирование проекта инвестором был получен займ в Фонде по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия в размере 5 млн. рублей.

«Открытие гостиницы планируется в мае, к началу высокого туристического сезона. Помимо 13 номеров для гостей будет доступно кафе и конференц-зал. Уверен, что тематическая гостиница, построенная в морском стиле и с большим количеством стилизованных интерьерных атрибутов, понравится гостям нашей республики», — сообщил Дмитрий Родионов.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в отреставрированном здании детской поликлиники на проспекте Ленина появится гостиница и кафе в «наркомовском стиле».