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Еще одна гостиница появится на берегу Онежского озера в Петрозаводске

Новости. Общество
10:50, 18 Февраля 2022
фото: © Дмитрий Родионов / ВК

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Гостиница разместится в реконструированном историческом здании «Конторы порта».

На своей странице в соцсети вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, он посетил строящийся объект — гостиницу «Лахти».

«Разместится она в реконструированном историческом здании „Конторы порта“ на берегу Онежского озера, в самом центре Петрозаводска, рядом с городским парком по адресу: Ригачина, 7а. В настоящее время в создание гостиницы и реконструкцию исторического здания инвестором вложено около 17 млн. рублей, уже завершены основные строительные работы, ведутся работы по внутренней отделке и обустройству номеров», — рассказал Родионов.

По словам вице-премьера правительства РК, на финансирование проекта инвестором был получен займ в Фонде по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия в размере 5 млн. рублей.

«Открытие гостиницы планируется в мае, к началу высокого туристического сезона. Помимо 13 номеров для гостей будет доступно кафе и конференц-зал. Уверен, что тематическая гостиница, построенная в морском стиле и с большим количеством стилизованных интерьерных атрибутов, понравится гостям нашей республики», — сообщил Дмитрий Родионов.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в отреставрированном здании детской поликлиники на проспекте Ленина появится гостиница и кафе в «наркомовском стиле».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2022-02-18 12:34:25
Ну просто супер гостиница! 5*!) Да и инвестиции немалые!) А вид из окон на порт пяти морей - это отдельная сказка.
Седой старик
2022-02-18 12:30:09
Огласите, хоть раз , смету расходов!?!
Ведь деньги тратятся народные...
Offff
2022-02-18 11:34:58
Больше гостиниц ,хороших и разных . Будем приезжать . ))
тойво неулыба
2022-02-18 12:04:25
Offff, там мостик рядом. Сечешь ? :)
Гость
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