Еще одна карельская спортсменка может пропустить Чемпионат Европы из-за отсутствия средств на поездку

Четырехкратная чемпионка республики Ксения Михайлова по муайтаю также ищет спонсоров для поездки на международные соревнования в Грецию.
Недавно «Столица на Онего» рассказывала о 12-летней Серафиме Костяковой, двухкратной чемпионки мира по тайскому боксу, нашей землячке. Ее мама вынуждена была искать средства на поездку дочери на Первенство Европы в Грецию, которое пройдет с 17 по 25 ноября 2025 года в Афинах (Греция). В итоге неравнодушные жители Карелии помогли собрать ей деньги на визу и билеты.
Как выяснилось, не только Серафима рискует пропустить важнейшие соревнования, но и ее старшая напарница по команде, еще одна восходящая звезда карельского спорта, Ксения Михайлова. Четырехкратная и действующая чемпионка Республики Карелия, завоевавшая путевку на Первенство Европы по муайтаю, также может не попасть на соревнования из-за отсутствия средств на поездку.
— Это невероятная честь и ответственность для меня. Моя цель — выполнить норматив мастера спорта и прославить не только нашу республику, но и страну на международной арене. К сожалению, в одиночку такой путь пройти сложно, — делится Ксения.В феврале 2025 года кандидат в мастера спорта России по муайтаю Ксения Михайлова успешно выступила на Первенстве России в старшей возрастной категории, одержав три уверенные победы и дойдя до финала, где уступила лишь трехкратной чемпионке мира. Этот результат принес ей право представлять Россию на Первенстве Европы.
Однако, как видим, путь к международному пьедесталу оказался под угрозой. Все финансовые расходы, включая перелет, проживание, питание, визы и организационные взносы, ложатся на плечи исключительно семьи спортсменки.
Общая сумма примерно та же — около 250 — 300 тысяч рублей. Для семьи Ксении это неподъемные деньги.
Спортсменка обратилась за помощью к землякам и предпринимателям.
— Я обещаю бороться до конца и выложиться на все 200%, чтобы оправдать ваше доверие, — пообещала Ксения Михайлова.Добавим, что воспитанники карельской школы тайского бокса продолжительное время демонстрируют успехи на мировой арене. Так, например, Наталья Дьячкова, урожденная петрозаводчанка, является неоднократной победительницей чемпионатов России, чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди профессионалов, а маленькая спортсменка из Петрозаводска Евгения Тирских завоевала серебро на Первенстве мира по муайтай в Таиланде в 2024 году.
Досадно и несправедливо, что наши спортсмены и их семьи вынуждены буквально стоять с протянутой рукой, чтобы им помогли выполнить их работу и прославить Карелию.
