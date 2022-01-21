Еще одна ледовая площадка открылась в Петрозаводске

Каток залили у школы №34 в Петрозаводске.

Как сообщили в администрации города, над созданием ледовой площадки несколько недель трудились работники школы, педагоги, школьники и родители.

Каток будет открыт по будням с 16.00 до 20.00 и по выходным с 10.00 до 20.00.

Кроме того, покататься на коньках можно в Губернаторском парке, на площади Кирова, в спорткомплексе «Луми», у школ № 11 и 35, на Варкауса, 15, в микрорайонах Кукковка (недалеко от новой «Ленты») и Древлянка-8 (ул. Чистая).

Заливается лёд у лицея № 1, школ № 19,33 и 39.