Еще одна остановка появится на маршруте городской электрички

Остановку для городской электрички планируется организовать рядом с технопарком «Онежский» в Кондопожском районе

Сегодня на месте будущей остановки прошло выездное совещание чиновников, представителей технопарка «Онежский», РЖД и общественности.

«Получаем много обращений от жителей и предприятий республики по организации дополнительных остановок и станций. На промышленной территории у Кондопоги, где находятся технопарк и еще несколько предприятий, тоже есть в этом необходимость. Нужно организовать постоянный подвоз работников из Петрозаводска, и Кондопоги. Сейчас никакого вида общественного транспорта здесь нет. Но рядом с объектом есть железнодорожное полотно, и организовать здесь станцию будет удобно», — сообщила первый замглавы Минтранса региона Юлия Мизинкова.

По итогам рабочей встречи информацию направят подразделениям Октябрьской железной дороги (филиал РЖД) для изучения технической возможности создания остановки, которая точно будет востребованной. Здесь после запуска технопарка и открытия еще нескольких заводов электричка получит около 500 пассажиров.

Напомним, электричку запустили 8 июня. Каждый день чиновники анализируют пассажиропоток. Сейчас он составляет порядка 900 пассажиров в день.

Сейчас у электрички 14 остановок, власти определили еще 12 перспективных мест для станций. 9 из них относится к Петрозаводску, еще 3 — к Прионежскому и Кондопожскому району.