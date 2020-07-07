Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 8 июля составило 1623, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Еще один человек с положительным тестом на коронавирус скончался в Карелии – умерла 68–летняя петрозаводчанка, имевшая хронические заболевания. Это девятый летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 42 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 29, в Суоярви – 1, в Пудоже – 1, в Кеми – 1, в Лахденпохье – 2, в Пряжинском районе – 2 (деревня Виданы и поселок Эссойла), в Питкяранте – 3, в Прионежском районе – 3 (деревня Косалма, поселки Чална–1 и Ладва).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 20, в Сегежском районе – 1, в Сортавальском районе – 5, в Олонецком районе – 2, в Питкярантском районе – 1.

Также выписаны еще один работник АО "ВАД" и один строитель Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 833.

Проведено 86672 исследований (+1053 за сутки).

На самокарантине находятся 960 человек (+5 за сутки).

В местах обсервации пребывает 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 264,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 473,1 случая, по Северо–Западу – 436,4.