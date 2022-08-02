Еще одна популярная у россиян страна готова запустить карту «Мир»

Об этом рассказал посол королевства в России.

Бангкок работает с Москвой над внедрением карты «Мир» в Таиланде, надеется на скорый запуск двусторонней системы быстрых платежей, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

«Таиланд и Россия работают над проектом внедрения российской карты „Мир“ в Таиланде, учитывая высокий запрос со стороны российских туристов, особенно в самых популярных направлениях, таких как Самуи, Паттайя и Пхукет», — сказал Вонгсинсават.

Тем не менее, отметил посол, на фоне создавшейся ситуации и определенных финансовых ограничений, произошли задержки в реализации этого проекта. «Несмотря на это, насколько нам известно, тайские и российские поставщики услуг проводят совместные консультации, чтобы найти альтернативные решения в данной ситуации. Надеемся, что двусторонняя система быстрых платежей заработает скоро и поможет повысить объемы торговли товаров и услуг между двумя странами», — отметил Вонгсинсават.