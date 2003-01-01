Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

В Карелии разыскивают 80-летнюю жительницу Питкярантского района. Она ушла за грибами и пропала.

Женщина ушла из дома в деревне Хийденсельга накануне, 10 сентября, в 13:00. По данным поискового отряда «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег» она отправилась за грибами в сторону родника.

— Женщина была одета в рубашку тёмно-синего цвета в большую клетку, тёмно-синие спортивные брюки, чёрные галоши, светлую панаму, с собой 2 пакета для грибов, — рассказали в организации.

Волонтеры уже выходили на поиски, но пока не нашли пенсионерку. И время не в их пользу, сообщили в поисковом отряде.

— Если у вас пропал родственник, не ждите, когда пройдет много времени, звоните сразу. Ещё одна бабушка пропала, и опять прошло время, за которое она могла далеко уйти, — рассказали в отряде.

Напомним, волонтеры также разыскивают Луизу Джабарову. Женщина ушла из интерната в деревне Ряймяля 7 сентября. До сих пор ее местонахождение не известно.

— Мы ищем, мы стараемся, но без вашей помощи на этот раз никак. Если вы проезжали мимо в это время и позже, запись с вашего видеорегистратора может сильно помочь в поиске. Без вас Луиза Валиевна не сможет найти дорогу домой. Ночи уже холодные и тёмные. Давайте вместе вернём женщину в тепло и уют. Так же просим вас оглянуться вокруг, выглянуть в окно, на лестничную площадку, вдруг Луиза Валиевна в поисках тепла попала именно в ваш подъезд, — обратились к местным жителям в поисковом отряде.