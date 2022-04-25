Еще одна смерть от коронавируса была зафиксирована в Карелии

Общее число жертв пандемии COVID-19 в республике приближается к полутора тысячам человек.

На 4 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134293 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17610 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 48 инфицированных (5 — дети), из них непривитых — 39 (81,2%).

В ковидных стационарах получает лечение 261 пациент, в состоянии средней тяжести — 235 человек, в тяжёлом — 20 (из них непривитых — 20).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 131751 человек, за последние сутки — 71.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1499 человек.