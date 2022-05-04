Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии, несмотря на спад заболеваемости

Всего с начала пандемии COVID-19 в Карелии инфекция унесла жизни 1 502 человек.

По состоянию на утро 8 мая в Республике Карелия зарегистрированы 134 503 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17 649 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 58 инфицированных (10 – дети), из них непривитых – 45 (77,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 255 пациентов, в состоянии средней тяжести – 225 человек, в тяжёлом – 29.

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 132 010 человек, за последние сутки – 59.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1502 человек.

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