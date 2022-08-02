Еще одна страна ждет российских туристов на своих курортах

Российские туристы смогут отправиться на курорты Вьетнама через Казахстан.

Осенью у российских туристов появится еще одна возможность перелетов во Вьетнам с пересадкой в Казахстане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на АТОР.

Комитет гражданской авиации Казахстана заявил, что вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует с конца сентября открыть регулярные рейсы по маршрутам Камрань — Нур-Султан и Камрань — Алма-Ата с частотой два или три раза в неделю. Воздушные линии будут обслуживать лайнеры Airbus А330.

«Транзитный поток из России во Вьетнам через Казахстан не будет массовым, но на каждый стыковочный маршрут найдется свой потребитель», — считают в АТОР.

В ассоциации добавили, что сейчас российские туроператоры уже предлагают поездки во вьетнамский Нячанг со стыковкой в Узбекистане. Тур на десять ночей стоит от 200 тысяч рублей на двоих. С октября такая же программа планируется и на другой курорт Вьетнама — Фукуок.

В ассоциации также подсчитали стоимость перелета во Вьетнам через Казахстан и обратно. Она составит около 50 тысяч рублей на пассажира. Так, билеты из Москвы в Алма-Ату обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей, а из Казахстана во Вьетнам — в 36 тысяч рублей. Эксперты считают, что такой вариант может привлечь российских туристов.