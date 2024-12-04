Еще одна улица в Петрозаводске станет светлее

В Петрозаводске обновят освещение на одной из улиц.
В Петрозаводске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщила администрация главы республики, в рамках проекта будет обновлено освещение на еще одной улице — Семеновском проезде.
Уточняется, что работы по установке новых светильников будут проводиться на участке от 1-го Сайнаволокского переулка до дома № 7 на 5-м Сайноволокском переулке.
Специалисты администрации напомнили, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петрозаводске обновят 22 улицы. Полный список улиц, где ведутся работы, можно посмотреть по ссылке.
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