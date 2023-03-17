«Еще одна жизнь»: уроженец севера Карелии погиб в ходе СВО

Глава Карелии рассказал об уроженце Лоухского района, погибшем в зоне спецоперации.

Командир стрелкового взвода Григорий Костюкевич, уроженец Лоухского района, погиб в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии.

«Ещё одна жизнь… Ещё одна боль теперь с нами, — написал Артур Парфенчиков.

Глава региона принес глубокие соболезнования отцу, маме, жене и сыну Григория, всем родным и близким бойца, а также уточнил, что по решению родственников похороны героя состоятся в посёлке Сосновом».