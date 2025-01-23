Еще одно ДТП с опрокинувшимся в кювет большегрузом произошло на трассе в Карелии

ДТП с большегрузом произошло накануне в Кондопожском районе.
О дорожном происшествии с грузовиком сообщили в МЧС Карелии.
Специалисты ведомства привлекались для оказания помощи и ликвидации последствий ДТП , которое произошло в пятницу, 24 января, в 17.10 на 517 километре трассы «Кола» в Кондопожском районе.
Там грузовой автомобиль опрокинулся в кювет.
Как уточнили спасатели, в дорожной аварии пострадал 1 человек.
Ранее сообщалось о ДТП, где бензовоз ушел в кювет с трассы.
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