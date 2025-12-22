Еще одно ДТП с участием лесовоза произошло в Карелии

В деревне Кривцы Пудожского района Карелии пожарные ликвидировали последствия ДТП с участием лесовоза, врезавшегося в дерево.

Сигнал о ДТП поступил в оперативные службы через систему «112», сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. На место происшествия было направлено отделение Пожарно-спасательной части № 53 по Пудожскому району.



Специалисты провели разведку, отключили аккумуляторную батарею автомобиля для предотвращения возгорания и осмотрели место аварии. В результате происшествия лесовоз получил повреждения радиаторной решётки, фары и стёкол. Разлива автомобильного топлива зафиксировано не было, однако произошла утечка горюче-смазочных материалов, последствия которой были устранены.

