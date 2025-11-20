Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Кондопожском районе

Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в препятствие на трассе в Карелии. Один из пассажиров погиб.
Смертельное ДТП произошло 21 ноября на 521 км трассы «Кола» в Кондопожском районе, сообщили в МВД Карелии.
— Предварительно полицейскими установлено, что водитель Hyundai i40 не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в препятствие. В результате ДТП погиб один из пассажиров, — говорится в сообщении.
Пассажирка 1996 г. р. госпитализирована. Водитель — житель Костомукши, 1998 г. р. не пострадал. Известно, что машина направлялась в Петрозаводск.
Полиция Карелии проводит проверку. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее два человека погибли в лобовом столкновении на трассе «Кола» в Карелии.