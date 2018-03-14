В суд поступило заявление о банкротстве ФК "Карелия"

По теме
Загрузка...
В Арбитражный суд Карелии поступило заявление о признании банкротом футбольного клуба "Карелия".
Согласно картотеке арбитражных дел, в качестве заявителя фигурирует физическое лицо. Сумма его требований к клубу составляет 433,7 тыс. рублей.
Ранее с заявлением о банкротстве ФК "Карелии" обращалась налоговая служба.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
07.03.2018, 18:00
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
11.03.2018, 10:41
10.03.2018, 17:49
Аналитика
Сегодня 11:01
Обществоведение
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
13.03.2018 12:06
13.03.2018 11:21
05.03.2018 16:39
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
Сегодня 15:15
Комментарии