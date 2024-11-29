Еще одного погибшего на СВО уроженца Карелии проводили в последний путь

Прионежский район простился с Татаринцевым Дмитрием Юрьевичем.

О прощании с земляком сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

В понедельник, 2 декабря, Прионежский район простился с ефрейтором Татаринцевым Дмитрием Юрьевичем, который героически погиб в ходе СВО при обороне Курской области, рассказал Григорий Шемет.



Глава района выразил в сети соболезнования родным и близким Дмитрия.