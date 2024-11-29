Еще одного погибшего на СВО уроженца Карелии проводили в последний путь

Прионежский район простился с Татаринцевым Дмитрием Юрьевичем.
О прощании с земляком сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.
В понедельник, 2 декабря, Прионежский район простился с ефрейтором Татаринцевым Дмитрием Юрьевичем, который героически погиб в ходе СВО при обороне Курской области, рассказал Григорий Шемет.
Глава района выразил в сети соболезнования родным и близким Дмитрия.
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