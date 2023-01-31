Еще одного умершего много лет назад мужчину в Карелии пытаются опознать по портрету нейросети

Полиция Пряжинского района Карелии пытается установить личность неизвестного мужчины, чьи останки были обнаружены в 2006 году.

Сообщение об этом размещено на странице поискового отряда «Доброспас» Вконтакте.

Останки были обнаружены в районе реки Важеозерка Важинского лесничества 30 мая 2006 года, а смерть могла наступить за 5 лет до этого.

Теперь с помощью нейросети полиция надеется найти тех, кто узнает погибшего по его портрету.

Наиболее вероятный биологический возраст — 33-60 лет. Рост примерно 160-175 см.

Особые приметы: вероятно имелся шрам на переносице, отсутствовали 2 вторых передних зуба на верхней челюсти, что могло быть заметно при улыбке или во время разговора.

«Данная фотография является воссозданным нейросетью лицом человека, реконструированным по рисунку с найденного черепа. Это возможный образ», — говорится в сообщении.

Всех, кто обладает сведениями о личности мужчины, полиция просят сообщить по номерам телефонов: +7 929 171 0510, +7 906 206 9895, 8 81456 329 60, 8 81456 312 39. или 02 (с мобильного — 102)

Ранее «Доброспас» уже неоднократно публиковал созданные нейросетью потретры людей, останки которых были онаружены в Карелии. Их личности также пытается установить полиция.