Еще одну котельную построят в Суоярви

О начале работ по строительству второй котельной в Суоярви сообщили в Госкомитете по жилнадзору.

В Суоярви продолжается строительство котельной, которая будет работать на щепе по улице Октябрьская в городе Суоярви. Инспектор Госкомитета осмотрел строящийся объект.

— На объекте завершаются работы по устройству системы пожаротушения и монтажу навесных сэндвич-панелей наружных стен. Ведется монтаж кровли здания котельной и строительство проездов на прилегающей территории. Прокладываются наружные сети дождевой канализации, — говорится в сообщении.

Новая котельная будет топиться щепой и заменит четыре устаревшие угольные котельные. Мощность ее — 7 МВт. Запуск объекта повысит надежность теплоснабжения в городе и улучшит экологическую ситуацию. В соответствии с графиком работ, строительство планируется завершить уже в этом году.

В ведомстве сообщили о начале работ по строительству еще одной котельной. Объект тепловой мощностью 26 МВт расположится на улице Н.Идрисова на месте бывшей котельной картонной фабрики.