Еще одну крытую остановку демонтируют в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска потребовала снести остановочный комплекс с павильоном на улице Маршала Мерецкова.

"Администрация предлагает владельцу самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта (остановочного комплекса с павильоном), расположенного в районе дома №6 по ул.Маршала Мерецкого, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объекте требования об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанного объекта в срок до 16.08.2018", - сообщает городская администрация.