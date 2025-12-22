Ещё одну расселённую «двухэтажку» сносят в Петрозаводске

В столице Карелии ликвидируют аварийный дом в районе Зарека.
В Петрозаводске продолжается снос аварийных домов. Сегодня, 23 декабря, подрядчик ликвидирует расселённый двухэтажный дом № 3а по улице Державина. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.
Кроме того, до конца 2025 года года муниципальные власти планируют снести аварийное здание на улице Рабочей, 38.
Ранее в столице Карелии завершился снос расселённых домов на улице Белорусской, 30, улице Промышленной, 14А и улице Коммунистов, 11.
Ветхие дома ликвидировали также на улице Державина, 3 и 11, проспекте Октябрьском, 44, улице Кутузова, 54 и проспекте Первомайском, 70 и 72.
По словам Инны Колыхматовой, к концу декабря число снесённых аварийных домов в Петрозаводске достигнет отметки 50, а в 2026 году в городе не останется ни одного ветхого здания.