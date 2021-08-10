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Еще одну трассу в Карелии хотят передать в федеральную собственность

Новости. Общество
17:04, 11 Августа 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Власти Карелии планируют передать трассу Медвежьегорск—Толвуя—Великая Губа в федеральную собственность после того, как здесь закончится ремонт.

Полностью привести в порядок трассу, ведущую к музею-заповедники «Кижи», рассчитывают до конца 2023 года. В дальнейшем начнется работа по передаче дороги в федеральную собственность. Об этом сказал глава Карелии Артур Парфенчиков, находясь с рабочей поездкой в Медвежьегорском районе, сообщается на сайте правительства региона.

За этот и следующий год в нормативное состояние будут приведены 76 километров автомобильной дороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа». Работы, стоимость которых составляет 1,93 млрд рублей, выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, в этом году должны быть отремонтированы 40 километров автодороги Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа. На участке с нулевого по 40-й километр проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия и заменены 19 труб. 13 километров трассы полностью заасфальтированы. Параллельно ремонтируют тротуары в Медвежьегорске.

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Комментарии

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2021-08-11 17:23:13
Эх заживём! Надо бы губернатора передать в федеральную собственность. :)
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