Еще одну улицу перекроют в крупном микрорайоне Петрозаводска

На следующей неделе изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в администрации города.
По информации Управления автомобильных дорог республики, с 29 сентября по 5 октября изменится схема движения транспорта на Древлянке. Здесь будет закрыт выезд с Оборонной улицы на Лососинское шоссе.
Как сообщает Министерство транспорта Карелии, временные неудобства связаны с необходимостью переустройства коммуникаций на объекте строительства Лососинского шоссе от улицы Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка II». Аналогичный запрет также продолжает действовать на выезде с Ярославской улицы.
На период введенных ограничений въезд и выезд из микрорайонов Древлянка-5 и Древлянка-7 на Лососинское шоссе и Лесной проспект возможен по улицам Защитников Донбасса и Хейкконена.
Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов завил, что строительство нового участка Лососинского шоссе в Петрозаводске будет завершено в конце следующего года.
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