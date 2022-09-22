Еще одну улицу перекроют в крупном микрорайоне Петрозаводска

На следующей неделе изменится схема движения транспорта на Древлянке, сообщили в администрации города.

По информации Управления автомобильных дорог республики, с 29 сентября по 5 октября изменится схема движения транспорта на Древлянке. Здесь будет закрыт выезд с Оборонной улицы на Лососинское шоссе.

Как сообщает Министерство транспорта Карелии, временные неудобства связаны с необходимостью переустройства коммуникаций на объекте строительства Лососинского шоссе от улицы Попова до второго транспортного полукольца в жилом районе «Древлянка II». Аналогичный запрет также продолжает действовать на выезде с Ярославской улицы.

На период введенных ограничений въезд и выезд из микрорайонов Древлянка-5 и Древлянка-7 на Лососинское шоссе и Лесной проспект возможен по улицам Защитников Донбасса и Хейкконена.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов завил, что строительство нового участка Лососинского шоссе в Петрозаводске будет завершено в конце следующего года.