Еще одну улицу перекроют в Петрозаводске из-за ремонта на сетях

С сегодняшнего дня изменится схема движения транспорта на Кукковке, сообщили в администрации города.

По информации застройщика, с 26 августа на несколько дней частично перекроют Лыжную улицу между улицей Котовского и Косалмским проездом. На месте будут протягивать инженерные сети. Проезд автомобилей будет организован по Карельской аллее и территории строящегося дома. На время работ движение по аллее станет приоритетным и односторонним. Движение по улицам Лыжной (со стороны улицы Ровио) и Торнева в районе пересечения с Карельской аллеей станет второстепенным.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанном участке, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, схема движения транспорта изменится на одном из самых загруженных перекрестков Петрозаводска.