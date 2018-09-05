Еще одну улицу в Петрозаводске очистят от незаконно установленных гаражей

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Городские власти предлагают владельцам нескольких строений на Соломенском шоссе освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцам самовольно установленных гаражей, контейнера и фургона, расположенных в районе дома №9Б по Соломенскому шоссе, добровольно, своими силами и средствами в срок до 17 сентября произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки.
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