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Еще одну улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на сетях (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
09:44, 14 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Коммунальная авария произошла в микрорайоне Кукковка.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото очередного подтопления улицы. На этот раз поздним вечером 13 декабря ушла под воду проезжая часть на улицах Балтийской и Лыжной. 

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе «ПКС-Водоканала», повреждение на уличном водоводе произошло на Балтийской, 1. Ночью утечку увели в дренажный колодец. Для ликвидации аварии необходимы земляные работы. Как только «Водоканал» получит разрешение на проведение работ, специалисты приступят к устранению повреждения.

Кроме того, коммунальщики направили заявку в «Техрент» для того, чтобы дорогу, ушедшую под воду, подсыпали.

Ранее из-за аварии на сетях затопило проезжую часть на Лесном проспекте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tеатральный критик
2021-12-14 10:54:26
Где авария, там всегда визги нытиков из диванных войск
Эндшпиль
2021-12-14 10:38:57
"Кроме того, коммунальщики направили заявку в «Техрент» для того, чтобы дорогу, ушедшую под воду, подсыпали". Гениально!!!
Эндшпиль
2021-12-14 10:36:14
Фонтан победы № 3, предположительно, депутатов Петросовета.
Изя
2021-12-14 10:48:13
Эндшпиль, Чепик молодец , правда ????())
Изя
2021-12-14 10:20:01
Хрен ли проверятть , у приставов и бурятов все как обычно , кир )))) :) "Авария -дочь приcтава"))
кир
2021-12-14 10:58:20
Изя, интересная мысль)))
кир
2021-12-14 10:06:50
Изя проверь.))) :)
Д.Ю
2021-12-14 09:58:15
Это еще морозов не было.
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-14 09:55:57
вырвано из контекста, просто гололёд
Offff
2021-12-14 10:35:27
Валентин_Генрихович Либерзон,/ социопат .. недорабатываешь . Пайка лишат . Почему не упомянул , что это яблочники виноваты ? ))))
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