Еще одну улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на сетях (ФОТОФАКТ)

Коммунальная авария произошла в микрорайоне Кукковка.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото очередного подтопления улицы. На этот раз поздним вечером 13 декабря ушла под воду проезжая часть на улицах Балтийской и Лыжной.

Как прокомментировали ситуацию в пресс-службе «ПКС-Водоканала», повреждение на уличном водоводе произошло на Балтийской, 1. Ночью утечку увели в дренажный колодец. Для ликвидации аварии необходимы земляные работы. Как только «Водоканал» получит разрешение на проведение работ, специалисты приступят к устранению повреждения.

Кроме того, коммунальщики направили заявку в «Техрент» для того, чтобы дорогу, ушедшую под воду, подсыпали.

Ранее из-за аварии на сетях затопило проезжую часть на Лесном проспекте.