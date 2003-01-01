Еще одну умную спортплощадку обустроят в Карелии

Спортивную площадку с QR-кодами установят в Приладожье.

Новый спортобъект оборудуют возле школы № 6 в городе Сортавала. Здесь местные жители и школьники смогут играть в футбол, баскетбол, волейбол, тренироваться и заниматься физкультурой.

— Особенность площадки — QR-коды на тренажерах, по которым можно получить советы по упражнениям. На площадке установят воркаут-зону с мягкой резиновой плиткой, видеонаблюдение и wi-fi, а у каждого снаряда будет подставка для телефона, — рассказали в Минобразования Карелии.

Часть тренажеров адаптируют для детей с ОВЗ, инструкции продублируют шрифтом Брайля.

Площадка будет готова до конца сентября. Напомним, такие спортивные зоны уже есть в Костомукше, Лахденпохье, Олонце и Петрозаводске.