Еще около десятка гаражей снесут в Петрозаводске

Власти столицы Карелии просят владельцев гаражей на Перевалке и в Пятом поселке демонтировать незаконные постройки.

Под снос пойдут гаражи и контейнеры, расположенных в районе дома № 9 на Пограничной улице, а также в переулке Гончарова. Об этом предупредили в администрации города.

В администрации просят владельцев объектов освободить земельные участки своими силами и средствами до 28 октября.

Ранее в мэрии Петрозаводска призвали владельцев гаражей на улице Пушкинской демонтировать незаконные гаражи.