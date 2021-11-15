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Еще пять человек в Карелии умерли от коронавируса

Новости. Общество
09:26, 25 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Общее число смертей от COVID-19 в республике достигло 1066, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1066 человек.

На 25 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 82206 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 268 инфицированных, из них непривитых — 261 (97,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 816 пациентов, в состоянии средней тяжести — 725 человек, в тяжёлом — 89 (из них непривитых — 87).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 2 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 77469 человек, за последние сутки — 271.

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Комментарии

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Петрович
2021-11-25 10:13:35
Надо бы проверить ковидный центр в Соломенном, на базе туберкулезного диспансера! Там людей выписывают по выходным с температурой. Бардак полнейший! Некоторые будут обращаться в прокуратуру!!!
User
2021-11-25 09:44:15
Когда начнут писать сколько зарегистрировано больных онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сколько из них выздоровело и сколько умерло? Реально достало про модную из всех утюгов!
Изя
2021-11-25 10:00:27
User, некогда им , все антиваксеров ловят ))) :)
кир
2021-11-25 09:55:22
User, не ходи сюда, сторож - реально надоел. Не ной, мамки здесь нет.
Изя
2021-11-25 09:42:24
Охренеть медицина у нас ((( Дела уголовные по факту массовой гибели людей никто не пробовал возбуждать ???((((
Гость
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