Еще пять человек в Карелии умерли от коронавируса

Общее число смертей от COVID-19 в республике достигло 1066, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1066 человек.

На 25 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 82206 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 268 инфицированных, из них непривитых — 261 (97,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 816 пациентов, в состоянии средней тяжести — 725 человек, в тяжёлом — 89 (из них непривитых — 87).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 2 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 77469 человек, за последние сутки — 271.