Еще пять спасателей из Карелии отправились на тушение пожаров в Забайкальский край

10 июня сотрудники Пудожского авиационного отделения выехали в Забайкальский край.

В связи с масштабными лесными пожарами в Забайкальском крае губернатор региона обратился к главе республики Карелия с просьбой о помощи.

Напомним, 15 мая 50 специалистов парашютно-десантной пожарной службы из Петрозаводска, Пудожа, Сортавалы, Сегежи, поселка Муезерского, Кеми и Калевалы уже выехали на борьбу с огненной стихией.

«10 июня на помощь им отправлены еще пятеро наших сотрудников. Десантники-пожарные Карпин А.Н., Березин В.С., Пушков А.Д., Щербаков А.В., старший инструктор ДПГ Яковлев А. А. Они впервые за 12 лет выехали на Межрегиональное маневрирование», — рассказали в официальном паблике Пудожского района.

Добавим, что по данным Минприроды Забайкалья, ситуация с лесными пожарами за последние две недели улучшилась — площадь действующих возгораний удалось сократить практически вдвое. В регионе зазеленели трава и деревья, что естественным образом замедляет распространение огня по сравнению с весенним засушливым периодом. Однако опасность сохраняется, уточнили в ведомстве.

Команды Авиалесоохраны продолжают тушить в Забайкалье один труднодоступный очаг площадью 11,8 тысяч гектаров. Он расположен в Улетовском районе. Больше 80% действующей кромки локализованы. Также сражаются еще с 19 пожарами на площади 344 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка — в Хилокском и Читинском районах, рассказали в издании «Байкал 24».