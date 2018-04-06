Еще пять улиц Петрозаводска очистили от рекламы

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в администрации Петрозаводск.

Специалисты городской мэрии совместно с сотрудниками муниципального учреждения "ЦРСУ" при поддержке полиции произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций на улицах Шотмана, Заводской, Зайцева, Муезерской и Мурманской.

Администрация Петрозаводска вновь напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Предлагаем собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами администрации, а расходы будут взысканы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены.