890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, какие территории благоустроят в Петрозаводске в следующем году
01.08.2020 13:06
Россия может открыть авиасообщение сразу со всеми странами 11 августа 1
01.08.2020 20:40
"Я принял решение забрать Богдана в семью и воспитаю его как своего родного сына" 2
01.08.2020 14:15
Пьяных водителей продолжают ловить на дорогах Карелии 1
01.08.2020 16:54
"Учителя в Карелии работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей" 19
01.08.2020 17:24
Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России
01.08.2020 19:40

Еще семь пациентов с внебольничной пневмонией доставили в больницы Карелии

Новости. Общество
09:51, 02 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
Загрузка...

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки семь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1029 пациентов, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
28.07.2020, 11:15
В столице Карелии крысы отъелись до размеров собак (ФОТО, ВИДЕО)
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
27.07.2020, 11:44
Учитель из Петрозаводска: "Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020, 17:09
Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где автомобиль сбил трехлетнего ребенка (ВИДЕО)
27.07.2020, 13:05
Полиция возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП в Петрозаводске

Аналитика

31.07.2020 15:36
Обществоведение
Где научат быть здоровыми
В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о рисках, которые грозят здоровью жителей Карелии, и борьбе с ними.
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 5
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
От конюшни до ГЛОНАССа
29.07.2020 11:15
Детской катаракте – нет
29.07.2020 10:16
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2020 21:46
Частная жизнь
Кому нужен Богдан 1
Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 11:50
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»