Еще семь пациентов с внебольничной пневмонией доставили в больницы Карелии

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки семь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1029 пациентов, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 2 августа в Карелии зарегистрировано 2375 случаев коронавируса. 17 пациентов умерли.