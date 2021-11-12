Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 173 жителей Карелии.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы 3 летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. По официальным данным, всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 173 человек.

По информации на утро 25 декабря, в Карелии зарегистрированы 89 057 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10 810 детей. За прошедшие сутки выявлены 203 инфицированных (9 - дети), из них непривитых – 192 (94,6%), сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Напомним, согласно официальной статистике, в России жертвами коронавируса стали более 300 тысяч человек.