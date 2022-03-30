Еще три человека умерли от коронавируса в Карелии

За время пандемии в республике скончались 1464 ковидных больных.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1464 человек. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсеи.

На 2 апреля в республике зарегистрированы 131558 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17207 детей.

За прошедшие сутки выявлены 119 инфицированных (6 - дети), из них непривитых – 97 (81,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 376 пациентов, в состоянии средней тяжести – 345 человек, в тяжёлом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 126168 человек, за последние сутки – 297.